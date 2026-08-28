"Manolos Plateados" volverán a hacer vibrar al público esta noche en los Jardines de Canet d´en Berenguer

Los "Manolos Plateados" son una banda tributo creada en 2017, formada por músicos con amplia experiencia en directo y una pasión común: rendir homenaje al universo musical de El Último de la Fila y la trayectoria en solitario de Manolo García.

Desde sus inicios han llevado su espectáculo por distintos escenarios de la geografía española, actuando especialmente en la Comunidad Valenciana, donde han participado en conciertos, festivales, salas y eventos populares, consolidando un directo cercano, emotivo y lleno de energía.

Su repertorio recorre los grandes temas que marcaron varias generaciones, ofreciendo un espectáculo fiel al espíritu original, pero con personalidad propia y una cuidada puesta en escena.

El proyecto nace desde la admiración por unas canciones que forman parte de la historia del pop-rock español, cuidando especialmente los arreglos, la interpretación y la conexión con el público.

Javier Blasco (voz) y Marcos Monreal (Guitarra) nos hablan de su trayectoria y proyectos en esta entrevista con María José Gimeno.