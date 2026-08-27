Celia Peris nos guía por los tesoros naturales del Grau Vell y su fortín recién recuperado

Hoy, en Más de Uno, Celia Peris nos ha llevado, dentro de nuestra sección Ruta por Morvedre, hasta uno de esos lugares que guardan la historia de nuestro territorio a cada paso: el Grau Vell.

Un escenario excepcional junto al Mediterráneo, donde pasado y paisaje se dan la mano. Allí hemos descubierto un asentamiento poblacional con siglos de historia y hemos conocido la importancia del antiguo puerto marítimo iberorromano, fundamental para entender la relación de Sagunto con el mar desde hace más de dos mil años.

Celia Peris también nos ha acercado a la historia y a la recuperación del fortín del Grau Vell, un enclave defensivo que forma parte de este extraordinario patrimonio marítimo y espacio de interpretación de la historia marítima de Sagunto.

También hemos recorrido también el entorno de la Marjal dels Moros, descubriendo el valor natural, paisajístico e histórico de este rincón privilegiado del Camp de Morvedre.

Una ruta espectacular, de esas que nos permiten mirar nuestro territorio con otros ojos y comprender toda la historia que se esconde detrás de cada paisaje.

En este podcast podéis escuchar todos los detalles de esta apasionante ruta, en la entrevista de Celia Peris con María José Gimeno.