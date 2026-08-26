Pako Giménez explica cómo la IA nos ayuda a prevenir golpes de calor, medusas o aguas sucias

Hoy, en Onda Digital, hemos hablado con el experto tecnológico de Encamina, Pako Giménez, sobre las últimas novedades en inteligencia artificial y cómo estas tecnologías pueden ayudarnos también a prevenir algunos de los peligros del verano.

La IA ya empieza a convertirse en una herramienta de apoyo en la seguridad de nuestras playas. Entre las nuevas aplicaciones encontramos sistemas capaces de avisar de la presencia de medusas, drones que permiten conocer en tiempo real el estado y la calidad de las aguas y nuevas soluciones tecnológicas destinadas a prevenir los efectos de las altas temperaturas.

Otros ejemplos interesantes son las pulseras inteligentes para prevenir los golpes de calor, que ya utilizan trabajadores expuestos a temperaturas elevadas, como es el caso de la plantilla de la SAG. Estos dispositivos monitorizan parámetros como la temperatura corporal, el pulso, la sudoración y el estrés térmico y pueden emitir una alerta vibratoria cuando detectan que existe un riesgo, antes de que se produzca un golpe de calor.

Son ejemplos de cómo la robótica, los sensores, los drones y la inteligencia artificial están pasando de ser tecnologías de futuro a convertirse en herramientas con aplicaciones muy concretas en nuestro día a día.

La tecnología no solo sirve para hacer las cosas más rápidas o eficientes. También puede ayudarnos a anticiparnos a los riesgos y mejorar nuestra seguridad, especialmente en situaciones de calor extremo o en entornos como las playas.

Así lo explica el experto tecnológico , en su intervención en Onda Cero, donde analiza cómo la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías están empezando a formar parte también de la prevención y la protección frente a los riesgos del verano.



