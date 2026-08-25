Mariola Corega: "Es momento de volver a poner el foco en nuestro bienestar y preparar cuerpo y mente para afrontar la rutina con energía"

La llegada de una nueva temporada trae consigo nuevos horarios, nuevas rutinas y, para muchas familias, la esperada vuelta al cole. Es también un buen momento para volver a poner el foco en nuestro bienestar y preparar cuerpo y mente para afrontar el día a día con energía.

De todo ello hemos hablado hoy en Más de Uno Sagunto, en una entrevista con María José Gimeno, junto a Mariola Corega, experta en bienestar y deporte, que nos ha ofrecido pautas y consejos para recuperar los buenos hábitos después de las vacaciones.

Durante la entrevista, Mariola ha puesto el acento en la importancia de practicar deporte de manera regular, pero siempre adaptándolo a nuestra condición física y a las circunstancias de cada persona. Después del parón veraniego, volver a la actividad debe hacerse de forma progresiva, sin prisas y evitando sobrecargar el cuerpo.

También ha explicado cómo retomar el ejercicio de forma segura, qué debemos tener en cuenta a la hora de establecer nuestros planes de entrenamiento y por qué no es recomendable comenzar de golpe con cargas o intensidades demasiado elevadas. Escuchar al cuerpo, avanzar poco a poco y mantener la constancia son algunas de las claves para convertir el ejercicio en un hábito saludable y sostenible.

La alimentación ha ocupado también un lugar importante en la conversación. Comer bien, recuperar unas rutinas ordenadas y cuidar la hidratación son fundamentales para acompañar la práctica deportiva y ayudar al organismo a afrontar esta vuelta a la actividad con mejores sensaciones.

Porque septiembre —y, en general, el inicio de una nueva temporada— puede ser mucho más que volver a los horarios habituales. Es una oportunidad para cuidarnos, recuperar hábitos, movernos, alimentarnos mejor y empezar con energía una nueva etapa.

Todos los detalles, consejos y recomendaciones de Mariola Corega, en esta entrevista con María José Gimeno en Más de Uno Sagunto.



