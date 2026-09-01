El fotógrafo canetero Jorge Miguel Jaime da un nuevo salto en su carrera alcanzando las portadas del mundo de la moda

Hoy, en Más de uno Sagunto, hablamos de fotografía, de talento y de una trayectoria que, después de tres décadas, sigue creciendo y encontrando nuevos escenarios.

Nuestro protagonista es Jorge Miguel Jaime, prestigioso fotógrafo de Canet d’en Berenguer, que acaba de dar un nuevo salto en su carrera: ha llegado al mundo de la moda.

La revista Dolce Magazine ha elegido para su portada del mes de agosto el trabajo editorial de este artista, que vuelve a demostrar su extraordinario dominio de la cámara y, especialmente, de la luz, uno de los grandes sellos de identidad de su fotografía.

Una portada que supone un nuevo reconocimiento a una trayectoria de cerca de treinta años, en la que Jorge Miguel Jaime no ha dejado de evolucionar, experimentar y buscar nuevas formas de expresión.

Porque hablar de Jorge Miguel Jaime es hablar de una carrera construida a base de trabajo, de aprendizaje constante y también de reconocimientos. Su trayectoria le ha llevado a situarse entre los nombres destacados de la fotografía profesional y a recibir importantes premios y menciones, entre ellos los Premios LUX, uno de los grandes referentes de la fotografía profesional en España. En 2015 fue finalista de estos prestigiosos galardones y, unos años después, en 2018, consiguió un LUX de Bronce en la categoría de Reportaje Documental por su trabajo Llum.

Pero los premios son solamente una parte de la historia.

Lo verdaderamente interesante es comprobar cómo, después de tantos años detrás de una cámara, Jorge Miguel Jaime continúa teniendo la inquietud de quien empieza. Sigue innovando, sigue caminando, sigue aprendiendo y, sobre todo, sigue buscando esa fotografía capaz de contar algo más.

Ahora, además, su trabajo se proyecta hacia la fotografía de moda, un ámbito en el que la estética, la composición y el tratamiento de la luz adquieren una importancia fundamental.

Y es precisamente ahí donde vuelve a aparecer una de sus grandes fortalezas: la luz.

Una luz estudiada, trabajada y utilizada no solamente para iluminar una escena, sino para construirla, para crear atmósferas y para dotar a la imagen de personalidad.

El resultado es un trabajo editorial que ha llamado la atención de Dolce Magazine, que ha confiado en su fotografía para protagonizar su portada de agosto y que permite a este fotógrafo de Canet abrir una nueva ventana hacia el universo de la moda.

Hoy hemos querido conocer todos los detalles de este nuevo logro. Cómo surge el proyecto, qué hay detrás de una portada de estas características, cómo se trabaja una sesión editorial, qué importancia tiene la iluminación y qué supone para un fotógrafo con tres décadas de experiencia seguir encontrando nuevos retos.

Y también hemos querido conocer al Jorge Miguel Jaime que está detrás de la cámara: el profesional que ha conseguido mantenerse en primera línea precisamente porque nunca ha dejado de aprender.

María José Gimeno ha hablado con él en los micrófonos de Onda Cero en una entrevista en la que repasamos su trayectoria, sus reconocimientos, su manera de entender la fotografía y este nuevo paso que le lleva directamente al mundo de la moda.

Treinta años de trayectoria, numerosos reconocimientos y, ahora, una nueva portada.

Porque quizá esa sea la mejor manera de definir a Jorge Miguel Jaime: un fotógrafo que, después de tres décadas, sigue teniendo ganas de mirar, de experimentar y de encontrar una nueva manera de atrapar la luz.

Esta es nuestra conversación con Jorge Miguel Jaime.