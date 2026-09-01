El experto JP Sánchez nos da pautas cómo volver a la rutina tras las vacaciones estivales

Uno de septiembre. Vuelta al trabajo, sí o sí. Y precisamente de cómo afrontar este regreso hablamos hoy con nuestro psicólogo, experto en inteligencia emocional, Juan Pedro Sánchez.

Nos da algunas claves para volver a la rutina de una manera progresiva, hablaremos del conocido síndrome postvacacional y de cómo podemos prevenirlo o, al menos, hacerlo más llevadero. Y, además, pondremos el foco en un concepto muy interesante: la experiencia de la recuperación. Porque recuperar energía y desconectar no es algo que debamos reservar únicamente para las vacaciones; también necesitamos hacerlo después de una jornada laboral, durante el fin de semana y en esos pequeños momentos de descanso que nos ayudan a recargar pilas.

En esta entrevista con María José Gimeno, todos los detalles.