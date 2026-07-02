La Policía Local de Sagunto interviene más de un kilo de cocaína en la playa de Almardà

La Policía Local de Sagunto ha intervenido un paquete con más de un kilo de cocaína localizado en la playa de Almardà. El hallazgo se produjo el pasado 27 de junio, a última hora de la tarde, durante las labores de vigilancia de una patrulla de la unidad de Playas.

Los agentes detectaron un paquete negro, de forma rectangular y envuelto en plástico y cinta adhesiva, en la zona de baño próxima a la posta sanitaria. Junto a él también se encontraba un saco de rafia.

Tras extraer el paquete del agua, los agentes comprobaron que presentaba características compatibles con los envoltorios utilizados habitualmente en alijos de sustancias estupefacientes. De inmediato, se activó un dispositivo de rastreo por la franja costera para comprobar si había más paquetes similares.

La sustancia intervenida fue puesta a disposición de las autoridades competentes para continuar con la investigación.