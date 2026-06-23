La policía local de playas refuerza su servicio en la costa de Sagunto este verano

Sagunto ya ha arrancado el servicio de Policía Local de Playas y que permanecerá operativo hasta el próximo 6 de septiembre en horario continuado de 10:00 a 20:00 horas. El dispositivo está integrado por 11 efectivos —ocho agentes, dos oficiales y un inspector— y cuenta con cinco quads, dos vehículos todoterreno y una embarcación para garantizar la seguridad en el litoral del municipio. También se habilitará el retén de Almardà durante todo el período, con el mismo horario y atendido por un agente propio.

Además, se reforzará puntualmente en las fechas de mayor afluencia, como es esta noche, la noche de san Juan (23 de junio), con cobertura ampliada de 20:00 a 04:00 horas, y en el día grande de las fiestas patronales de Puerto de Sagunto (15 de agosto), con un turno especial de 7:00 a 15:00 horas.

Como cada año, la Policía de Playas trabajará en estrecha coordinación con el servicio de Salvamento y Socorrismo, con el objetivo de dar una respuesta rápida e integrada ante cualquier incidencia que se produzca en las playas de Puerto de Sagunto, Almardà, Corinto y Malvarrosa.

La concejala de Policía en el Ayuntamiento de Sagunto, María José Carrera, y el inspector y responsable de la sección de playas, Antonio Pacheco, explican ene esta entrevista con MJ Gimeno todos los detalles del servicio.