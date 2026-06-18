Sagunto cuenta con dos nuevos restaurantes peruano, Chakra y El Punto de Encuentro

Diana Crosby y Marlene Banich que son las gerentes de la empresa MADI 22, que gestionan tanto el restaurante Chakra Cocina Peruana de Puerto de Sagunto, así como la cafetería El Punto de Encuentro de

Sagunto.



Dos establecimientos de comida peruana excepcionales. Chakra, de cocina peruana auténtica con alma y carácter con platos intensos, cócteles con historia y una experiencia que no se explica, se vive.

Y en el Punto de Encuentro, la carta peruana también introduce platos de cocina española, almuerzos y tapas, con platos peruanos.



En esta entrevista con María José Gimeno, todos los detalles.