Núñez explica qué hacer para no convertirnos en profesionales que simplemente ejecutan respuestas generadas por una máquina

Laura Nuñez, es gerente de Efecto H, empresa de comunicación especializada en tiempos de IA. La empresa trabaja especialmente cuatro habilidades. Criterio propio: utilizar la IA sin delegarle nuestro pensamiento ni

nuestra capacidad creativa. Comunicación: traducir ideas complejas en mensajes claros, influyentes y capaces de movilizar. Empatía: comprender mejor lo que necesitan los equipos, los clientes y el entorno. Y en actuar, tomar decisiones y poner las ideas en movimiento, incluso cuando no tenemos todas las certezas.



Ha llevado este entrenamiento a empresas y proyectos de distintos sectores, ayudando a sus profesionales a desarrollar una forma de trabajar más humana, clara y valiente.



La IA está cambiando el valor de las habilidades humanas, por lo que hay qué hacer para no convertirnos en profesionales que simplemente ejecutan respuestas generadas por una máquina.

En esta entrevista con María José Gimeno, todos los detalles.