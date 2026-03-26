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La nueva línea 120 de Metrobús conectará València, Parc Sagunt y Puerto de Sagunto

La línea contará con cuatro expediciones diarias, dos por la mañana y dos por la tarde, adaptadas a los horarios laborales.

Sergi Beltran

Sagunto |

La nueva línea 120 de Metrobús conectará València, Parc Sagunt y Puerto de Sagunto
La nueva línea 120 de Metrobús conectará València, Parc Sagunt y Puerto de Sagunto | Generalitat Valenciana

El Consell pondrá en marcha en abril la nueva línea 120 de Metrobús, que conectará València con Parc Sagunt y Puerto de Sagunto.

El servicio, autorizado por la Autoridad de Transporte Metropolitano, busca mejorar la movilidad hacia uno de los principales polos industriales de la Comunitat Valenciana, donde se prevé la llegada de miles de trabajadores, especialmente en torno a la planta de baterías dePowerCo.

La línea contará con cuatro expediciones diarias, dos por la mañana y dos por la tarde, adaptadas a los horarios laborales.

Según el Consell, esta nueva conexión supone un avance en la movilidad metropolitana y refuerza el transporte público como alternativa sostenible al vehículo privado.

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