Más de uno Sagunto

Hoy en Más de uno hemos hablado de la celebración del día internacional del Pueblo Gitano, con la edil de Servicios Sociales, Nuria Carbó, y las mediadoras de Pueblo Unido, María y Carmen.

También hemos entrevistado al escritor Rafa Lahuerta, con motivo de su intervención en Diàllegs de Llibres para hablar de su novela 'La promesa dels divendres'.

Y también nos ha acompañado el director del Hotel Barú, dentro del espacio 'Asecam y sus empresas'. Noticias, agenda cultural y de ocio... Presenta, María José Gimeno.