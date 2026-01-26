El Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto celebra su 75 aniversario en la capital comarcal

El Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto cumple 75 años. Para ello ha organizado una programación de actos que presentaron recientemente.

El acto de presentación contó con la asistencia de todos los alcaldes de la localidad desde que el club regresó a la máxima categoría del balonmano español en el año 2010. Además, también representantes de los socios fundadores de la entidad en 1970, la marea rojiblanca, exjugadores, jugadores actuales, directivos, exdirectivos y representantes de la base.

En el apartado empresarial, acudió Felipe Saz, en representación del main sponsor del club (Fertiberia), así como representantes de los herederos legítimos del pasado siderúrgico y de los Altos Hornos que fundaron el club junto con Arcelor, encabezados por Héctor López. También, diversas empresas de la comarca del Camp de Morvedre, representadas por la máxima mandataria de la asociación de empresarios, Cristina Plumed.

El acto comenzó con la introducción y presentación del Comité Organizador (formado por diez personas, con el presidente como asesor), a cargo de Pepa Conesa. El presidente del Comité de Honor, entre los que destaca la figura de Francisco Blázquez, presidente de la RFEBM, también intervino mediante un vídeo. Más tarde, miembros del Comité Organizado presentaron el programa de actos de este aniversario, compuesto por cuatro categorías y un total de dieciséis actividades.

Asimismo, durante el evento se presentaron diversos elementos conmemorativos: el logo oficial del 75º aniversario; la creación del Muro Rojiblanco y el Muro de Leyendas, dentro del apartado de legado y sentimiento de pertenencia; una exposición; un documental; dos torneos (Siderúrgico y Fundadores); un partido de leyendas; un pódcast; conferencias; un evento popular; concursos (fotográfico y de dibujo fallero); y la camiseta conmemorativa de edición limitada, entre otros.

El presidente del comité del 75 aniversario, Rafael García Marín, y el asesor del comité y presidente del club, lo cuentan en esta entrevista con María José Gimeno.