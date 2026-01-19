La experta Mari Carmen López explica las señales de riesgo del suicidio infantil y cómo prevenirlo

Hoy en nuestro programa hemos abordado un tema delicado pero fundamental: la prevención del suicidio en niños y adolescentes.

Ante los recientes hechos que se están investigando en Sagunto, tras la caída de un niño de 9 años la noche de Nochebuena, hablamos con la psicóloga especialista en suicidios, Mari Carmen López, quien nos explica cómo las familias, los colegios y el entorno pueden identificar señales de riesgo y cómo actuar.

En esta entrevista, conducida por María José Gimeno, la experta nos ofrece herramientas y pautas para detectar posibles situaciones de riesgo y, sobre todo, cómo acompañar y proteger a quienes puedan estar sufriendo en silencio.



