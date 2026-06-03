La Farmacia Morvedre abre un servicio de asesoramiento sobre peri y menopausia en Puerto de Sagunto

La peri y la menopausia son etapas naturales en la vida de la mujer que pueden venir acompañadas de cambios físicos, emocionales y hormonales. En Farmacia Morvedre ofrecen un servicio de asesoramiento personalizado para ayudarte a comprender estos cambios y mejorar tu bienestar.

Analizan las necesidades de forma individualizada y te orientan sobre las opciones de suplementación más adecuadas para contribuir al equilibrio hormonal, la salud ósea, el descanso, la energía, el control del peso y el bienestar general.

El objetivo es acompañarte en esta etapa, resolver tus dudas y ayudarte a encontrar soluciones que te permitan vivir la peri y la menopausia con mayor calidad de vida y confianza. La farmacéutica Ana Marcos nos cuenta todos los servicios que ofrecen en esta entrevista.

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