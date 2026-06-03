El experto Pako Giménez recomienda la formación en IA en los aulas y en el ámbito laboral

La inteligencia artificial ya está transformando el mundo laboral y cada vez tiene más presencia en las aulas. Pero la gran pregunta es: ¿estamos preparándonos a tiempo para convivir con esta nueva realidad? ¿Debemos esperar a que la inteligencia artificial nos forme en nuestros trabajos o tomar la iniciativa y aprender por nosotros mismos?

Hoy, en Onda Digital con María José Gimeno, hablamos de la importancia de la formación, la curiosidad y el aprendizaje continuo en el ámbito de la inteligencia artificial. Nos acompaña Pako Giménez, experto tecnológico, para analizar cómo esta revolución está cambiando nuestra manera de trabajar y por qué es fundamental adquirir competencias digitales para afrontar el futuro con garantías