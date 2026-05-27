El Estivella CF asciende a 2ª FFCV a base de "respeto, cooperación, responsabilidad y compañerismo"

El primer equipo del Estivella CF ha logrado el ascenso a 2ª FFCV tras una temporada impecable en la que no ha perdido ni un solo partido. La actual directiva, que resucitó el proyecto deportivo tras unos años paralizado, no solo ha conseguido ascender de categoría, si no que ha devuelto el fútbol base al pueblo, con una escuela que crece año tras año.

Su presidente desde que retomaron el proyecto hace seis años, Pau Mateu Obrer, ha pasado por los micrófocons de Onda Cero Sagunto y ha explicado las claves del ascenso y los valores que su equipo directivo quiere inculcar en los más pequeños. Mateu es presidente, segundo entrenador del primer equipo y entrenador del Benjamín, pero afronta esta multitarea desde el humor y asegura que aveces le toca "hacer de padre". Además, es psicólogo, estudió un máster en psicología deportiva, y tiene claro que la competición en edades tempranas es una cosa secundaria que poco tiene que ver con los valores del deporte.

En esta entrevista con María José Gimeno, el presidente del Estivella CF analiza la temporada, fija los nuevos objetivos y defiende su modelo de llevar el club basado en "el respeto, la cooperación, la responsabilidad y el compañerismo".