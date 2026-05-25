American School ofrece un verano inolvidable repleto de actividades y lengua inglesa para tus hijos

American School of Valencia (ASV) calienta motores para vivir un verano irrepetible en los ASV Summer Programs 2026, una experiencia diseñada para fusionar aprendizaje, creatividad y diversión. Pensados para todas las edades y niveles de inglés, estos programas ofrecen el equilibrio perfecto entre educación y entretenimiento, adaptándose a las necesidades de cada alumno.

Como en la edición anterior, las familias podrán elegir entre tres itinerarios diferenciados con estancias de 1 a 4 semanas y una programación didáctica que va más allá de las aulas y trasladará el aprendizaje a los espacios al aire libre existentes en el campus del ASV. También habrá jornadas especiales, excursiones y actividades complementarias con las que cada familia podrá personalizar su aventura del verano.

El campus comenzará el lunes 29 de junio y finalizará el viernes 24 de julio. Las jornadas se desarrollarán de 9:30 a 16:30 horas.

"A Taste of America" sin salir de Valencia

Bajo el lema "A Taste of America", la propuesta de American School of Valencia propone una inmersión total en inglés y una programación que permite a los alumnos conocer la cultura norteamericana. El inglés deja de ser una materia para convertirse en la herramienta natural de juego y socialización de los niños en el campus. Todas las actividades son dirigidas por profesorado nativo y bilingüe formado en la metodología del ASV que fomenta la autonomía y la confianza comunicativa del niño.

Itinerarios 2026: Especialización y Metodología Activa

Los programas de verano del ASV han sido diseñados para responder a las diferentes motivaciones de las familias, manteniendo siempre el inglés como eje vertebrador. Las opciones a elegir son:

📚 Level Up Your English: Enfoque: Competencia comunicativa.

Edades: Infantil, Primaria y 1.º a 3.º de la ESO.

Nivel de inglés previo: alumnos de todos los niveles.

Programa diseñado para potenciar las destrezas lingüísticas de forma natural. A través de dinámicas de grupo y proyectos prácticos, los alumnos adquieren seguridad en el habla y comprensión, logrando un desenvolvimiento natural en el idioma que trasciende el aula tradicional. 🇺🇸 Discover America: Enfoque: Inmersión cultural y deporte

Edades: Primaria y 1.º a 3.º de la ESO

Nivel de inglés previo: alumnos de todos los niveles.

La verdadera esencia de un campamento al estilo americano. Se centra en la actividad física, enseña a los niños la cultura y tradiciones norteamericanas y les anima a entrar en contacto con los deportes más populares de este país. El juego al aire libre y las dinámicas de aula celebran el espíritu de equipo y el liderazgo. Para los alumnos más mayores, Discover America incluye una noche de acampada en el campus. 🤖 STEAM Summerland: Enfoque: Innovación y pensamiento crítico.

Edades: 4.º a 6.º de Primaria y 1.º a 3.º de la ESO

Nivel de inglés previo: alumnos de todos los niveles.

Un programa innovador que combina robótica educativa, programación y ciencia. Los alumnos resuelven retos creativos, experimentan con la robótica y la programación, desarrollando habilidades del siglo XXI mientras se comunican íntegramente en inglés.

Servicios y actividades complementarias

Los ASV Summer Programs también destacan por ofrecer una experiencia completa diseñada para la comodidad de las familias y el disfrute máximo del alumno. Los programas pueden enriquecerse con actividades adicionales que incluyen natación, hip-hop o los talleres STEAM Experience. El ASV también ofrece una amplia oferta de rutas de autobús y jornada extendida antes de la hora de inicio o al finalizar las actividades. El colegio cuenta con servicio de comedor con cocina propia que ofrece menús equilibrados y adaptados a cualquier necesidad dietética, y una enfermería perfectamente equipada con un profesional a jornada completa.

Claves para las familias

Inmersión completa en inglés.

A Taste of America: Vive el auténtico espíritu americano

Staff internacional nativo o bilingüe.

Aulas de configuración flexible con tecnología integrada.

Piscina e instalaciones deportivas de primer nivel.

Flexibilidad Semanal: Posibilidad de contratar de 1 a 4 semanas en Level Up Your English y Discover America. STEAM Summerland se realiza por quincenas.

Garantía ASV: Un programa con el respaldo de la escuela internacional líder en Valencia desde 1980.

Matrícula