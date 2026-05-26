El Club de Lluita Morvedre convierte a Sagunto en el epicentro de la lucha este fin de semana en su 75 aniversario

El Club de Lluita Morvedre celebra su 75 aniversario por todo lo alto con un gran evento deportivo nacional que convertirá a Sagunto en el epicentro de la lucha este próximo 30 y 31 de mayo. Dos jornadas intensas en las que se disputarán el Campeonato de España de Luchas Olímpicas y el Campeonato de España de Lucha Sambo Playa, reuniendo a deportistas, clubes y aficionados de toda España.

El sábado 30 de mayo tendrá lugar el Campeonato de España de Luchas Olímpicas en el pabellón del Puerto de Sagunto. Ya el 31 de mayo, el espectáculo continuará con el Campeonato de España de Lucha Sambo Playa, que se desarrollará tanto en el pabellón como en la zona del pantanal, ofreciendo una competición espectacular en un entorno único.

Con motivo de esta importante efeméride, los estudios de Onda Cero han recibido a destacadas figuras del mundo de la lucha: Francisco Javier Iglesias, presidente de la Federación Española de Lucha; David Almendáriz, presidente de la Federación de Lucha de la Comunidad Valenciana; y Juan Carlos Morte, presidente del Club de Lluita Morvedre, junto a otros integrantes del club local.

Durante la entrevista, conducida por María José Gimeno, los invitados repasaron la historia y evolución del club a lo largo de estos 75 años, destacando los momentos más importantes de una entidad que se ha convertido en referencia del deporte de la lucha tanto a nivel provincial como nacional.

Además, se puso en valor el papel fundamental de las mujeres dentro de este deporte, la evolución de la disciplina en España y el trabajo constante que el Club de Lluita Morvedre ha realizado durante décadas para fomentar el deporte base, la competición y los valores de esfuerzo y superación.

Un aniversario que no solo celebra la historia de un club, sino también el crecimiento y la proyección de un deporte que sigue ganando fuerza y reconocimiento. Todo esto y mucho más, en esta entrevista especial en formato podcast con María José Gimeno.



