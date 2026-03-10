Cristina Plumed, presidenta empresarial referente en liderazgo femenino

En el tejido empresarial valenciano hay nombres en femenino que se han convertido en referentes cuando se habla de liderazgo, compromiso y visión de futuro.

Uno de ellos es el de Cristina Plumed, empresaria y presidenta de ASECAM, desde donde lleva más de una década impulsando la cooperación entre empresas y el desarrollo económico del territorio.

Su trayectoria demuestra que el liderazgo no consiste solo en dirigir, sino en conectar personas, generar alianzas y abrir oportunidades para el crecimiento colectivo.

Su capacidad para unir talento, apostando fuerte por el sector femenino, impulsar proyectos y representar al tejido empresarial la ha convertido en una voz influyente en el ámbito económico de la Comunitat Valenciana.

En esta entrevista con María José Gimeno, todos los detalles.



