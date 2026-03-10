Programación especial 8M

Cristina Plumed, presidenta empresarial referente en liderazgo femenino

Su capacidad para unir talento, apostando fuerte por el sector femenino, impulsar proyectos y representar al tejido empresarial la ha convertido en una voz influyente en el ámbito económico de la Comunitat Valenciana

María José Gimeno

Sagunto |

En el tejido empresarial valenciano hay nombres en femenino que se han convertido en referentes cuando se habla de liderazgo, compromiso y visión de futuro.

Uno de ellos es el de Cristina Plumed, empresaria y presidenta de ASECAM, desde donde lleva más de una década impulsando la cooperación entre empresas y el desarrollo económico del territorio.

Su trayectoria demuestra que el liderazgo no consiste solo en dirigir, sino en conectar personas, generar alianzas y abrir oportunidades para el crecimiento colectivo.

Su capacidad para unir talento, apostando fuerte por el sector femenino, impulsar proyectos y representar al tejido empresarial la ha convertido en una voz influyente en el ámbito económico de la Comunitat Valenciana.

En esta entrevista con María José Gimeno, todos los detalles.


PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer