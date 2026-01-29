ACTUALIDAD

La Comisión de Playas reclama medidas urgentes y actuaciones complementarias para la costa norte de Sagunto

Las peticiones se recogerán en una declaración institucional que será elevada al Ministerio para la Transición Ecológica y que contará con el respaldo de todos los grupos municipales

Sergi Beltran

Sagunto |

La Comisión Especial de Playas ha acordado solicitar a la Demarcación de Costas actuaciones complementarias al proyecto de regeneración de las playas del norte de Sagunto, tras analizar los daños provocados por la borrasca Harry en Corinto, Almardà y Malvarrosa. El órgano considera que la situación del litoral es crítica y reclama medidas urgentes antes de que comiencen las obras, así como agilizar al máximo su ejecución.

Estas peticiones se recogerán en una declaración institucional que será elevada al Ministerio para la Transición Ecológica y que contará con el respaldo de todos los grupos municipales. El Ayuntamiento defiende que, además de la aportación de arena prevista, es necesario incorporar soluciones estables que permitan retener el sedimento y reducir el impacto de futuros temporales.

Asimismo, la Comisión solicitará una reunión con la Demarcación de Costas en València para exigir medidas provisionales de protección mientras se ejecuta el proyecto y una evaluación técnica de los daños sufridos, con especial atención a las viviendas afectadas.

