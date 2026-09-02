CFO Avanzado, a la vanguardia de la consultoría y dirección financiera externa para pymes

Susana Luna es la fundadora de CFO Avanzado, consultoría y dirección financiera externa para pymes. Una empresa que se encarga de acompañar a gerentes de pymes en la dirección económica y financiera de sus empresas, ayudándoles a comprender mejor

sus resultados, mejorar la rentabilidad, anticipar necesidades de caja y financiación y valorar el impacto financiero de sus decisiones.

Su servicio principal es la Dirección Financiera Externa, que complementamos con proyectos de Diagnóstico Financiero, Planificación Financiera y Control de Gestión. "Transformamos la información de la empresa en análisis y criterio para que gerencia pueda anticiparse y tomar decisiones con una visión económica y financiera más completa", dice Luna. En esta entrevista con María José Gimeno, todos los detalles.



