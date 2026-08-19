Vuelve el reto “La Peña Recicla» a las Fiestas de Finestrat

Vuelve LA PENYA RECICLA, campaña de sensibilización conjunta de ECOVIDRIO y el Ayuntamiento de Finestrat durante las Fiestas Patronales con el objetivo de promover el reciclaje de vidrio entre todos los peñistas y vecinos del municipio.

La iniciativa, que se desarrollará durante los días 22 y 23 de agosto, reta a todas las barracas a participar en el concurso y competir entre ellas para reciclar el mayor número de kg de vidrio posible durante estos días. La barraca más recicladora se llevará un lote de productos de la tierra.

Para el desarrollo del concurso, Ecovidrio colocará una báscula gigante en el cruce de la Avenida Benidorm con la calle Maximiliano López Escudero, justo en la “Font del LLeó». Allí estuvo la concejala de Fiestas, Sara Llorca, para animar a todos los festeros y festeras de Finestrat a acudir esos días a la báscula en horario de 16.00h a 20.00 horas para pesar y reciclar sus residuos de envases de vidrio.

Además, varios educadores pesarán el vidrio y llevarán el control de kg reciclados por cada una de las peñas, entregando un obsequio a todos los que participen. Además, una ecopatrulla visitará los días 22 y 23 de agosto, en este mismo horario, las peñas festeras animando a que participen en el concurso y reciclen todos los envases de vidrio que generen.

Por otra parte, los peñistas podrán subir sus fotos más sostenibles a las redes sociales con el hashtag #LaPeñaRecicla.

Finestrat, Bandera Verde ECOVIDRIO 2023, 2024 y 2025

En el compromiso del Ayuntamiento por la sostenibilidad cabe recordar que en 2023 Finestrat logró la Bandera Verde de Ecovidrio de toda la Comunitat Valenciana, un galardón que revalidó en 2024 y 2025 por las toneladas de envases recogidos y la difusión de la campaña.

“Nuestro compromiso con el reciclaje también abarca las fiestas y todo el colectivo festero. Por eso, volvemos a sumarnos al movimiento BanderasVerdes de Ecovidrio y volvemos a proponer a los festeros el reto “La Peña Recicla” al que esperamos que se sumen muchas barracas de Finestrat”.