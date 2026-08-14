El PSOE denuncia el deterioro de la limpieza en La Vila y exige al gobierno local los refuerzos adecuados a la altura de un municipio turístico

El Partido Socialista de La Vila Joiosa denuncia la falta de limpieza que se viene constatando en amplias zonas del municipio, incluido el propio centro de la ciudad, y reclama al gobierno municipal una respuesta inmediata para garantizar un servicio adecuado a las necesidades reales de La Vila, especialmente durante los meses de verano y en aquellos momentos puntuales en los que se incrementa de manera notable la población y la actividad turística.

“La Vila no puede permitirse ofrecer una imagen de abandono y suciedad precisamente cuando más visitantes recibe. Somos un municipio turístico y nuestra limpieza es también nuestra carta de presentación. No basta con gestionar el día a día: hay que anticiparse a las necesidades y reforzar los servicios cuando aumenta la presión sobre ellos”, ha señalado la concejala María José Tudela.

La edil del PSOE considera especialmente preocupante que el gobierno local no haya previsto eficientemente los refuerzos en el servicio de limpieza para afrontar el incremento de residuos y de uso del espacio público que se produce durante el verano.

Desde el PSOE recuerdan además que el gobierno municipal ha comprometido el futuro económico de La Vila durante décadas, con un endeudamiento que condicionará las cuentas municipales durante los próximos 28 años. “Después de endeudar a La Vila para los próximos 28 años, lo mínimo que pueden exigir los vecinos y vecinas es que los servicios públicos estén a la altura de las circunstancias. Si hay recursos para asumir una deuda que hipotecará a varias generaciones, también debe haber voluntad y capacidad de gestión para garantizar que nuestras calles estén limpias”, afirma el PSOE.

La concejala socialista subraya que la limpieza viaria no es un servicio secundario ni una cuestión meramente estética. Afecta directamente a la calidad de vida de los vecinos, a la salubridad, a la conservación de los espacios públicos y a la imagen turística del municipio.

“No estamos hablando de una cuestión de percepción política, sino de algo que cualquier vecino puede comprobar simplemente dando un paseo por La Vila. Hay calles, plazas y zonas que necesitan una atención mucho mayor y, en temporada alta, esa necesidad se hace todavía más evidente”, apunta Tudela.

“Un municipio turístico como La Vila debe cuidar su imagen todos los días del año, pero especialmente en verano. No podemos pedir al sector turístico que sea competitivo y cuide cada detalle mientras el Ayuntamiento no es capaz de garantizar unas calles, plazas y espacios públicos en condiciones”, ha concluido la edil socialista.