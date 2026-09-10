Visita de la Consellera de Industria a dos empresas referentes empresariales en innovación en robótica y alimentación en La Nucía

Marián Cano, consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, y Bernabé Cano, alcalde de La Nucía han visitado este jueves en el Polígono de La Nucía las empresas Synergy Tech y Knoweats, dos compañías que desarrollan su actividad en ámbitos tan diversos como la robótica y la preparación y distribución de platos cocinados, dentro de la denominada quinta gama.

Cano ha conocido de primera mano los proyectos empresariales y los planes de futuro de ambas compañías durante una visita institucional, en la que ha participado una delegación del Ayuntamiento de La Nucía. La consellera y el alcalde han estado acompañados por el primer teniente de alcalde, Pedro Lloret, y los concejales Sergio Villalba y Serafín López.

“Poner en valor la innovación de las empresas nucieras”

El alcalde de La Nucía destacaba la importancia de esta visita de la Consellera de Industria a dos empresas punteras del tejido empresarial nuciero, “esta visita de la Consellera pone en valor la innovación de las empresas nucieras, en dos sectores tan distintos como la robótica y la alimentación. Synergy Tech en apenas tres años con un equipo de jóvenes ingenieros y programadores se ha convertido en un referente de la robótica a nivel nacional como demuestra su presencia el pasado lunes en el programa de “El Hormiguero” de Antena 3 con un espectáculo de robots bailando, que se ensayó antes en el Pabellón de La Nucía”. El primer edil también resaltó “la empresa de alimentación Knoweats que arrancó en 2019 y se ha convertido en referente del “Delivery” y la distribución de alimentos cocinados por toda España. Dos empresas referentes de la gran innovación de las empresas nucieras”.

Dinamismo empresarial de La Nucía

La titular de Industria, Turismo, Innovación y Comercio ha destacado el dinamismo empresarial de La Nucía y ha subrayado la importancia de impulsar la diversificación económica y apoyar el desarrollo de actividades vinculadas a sectores estratégicos para la Comunitat Valenciana, como la alimentación y las nuevas tecnologías aplicadas a la industria.

Referente de la robótica: famosa por “El Hormiguero”

Durante su visita a Synergy Tech, la consellera y el alcalde han conocido la actividad de esta empresa especializada en soluciones de robótica y en la distribución de robots bípedos y cuadrúpedos de la firma Unitree Robotics, una de las líderes globales en este campo. Empresa que se ha hecho famosa esta semana al participar en la apertura de la nueva temporada de “EL Hormiguero” (Antena 3) con un bailes de robots en directo.

La compañía cuenta con unos 400 metros cuadrados de instalaciones en el Polígono Industrial de l’Alberca de La Nucía, que incluyen un laboratorio de desarrollo y programación robótica, un área de integración y validación de sistemas y una zona destinada a demostración y formación. La empresa dispone, además, de equipamiento para la programación y simulación de robots y para la realización de pruebas de integración de sensores, validación funcional y preparación de despliegues en campo.

“Synergy Tech representa muy bien el potencial que tiene la robótica para transformar nuestra industria y abrir nuevas oportunidades en ámbitos muy diversos. Es especialmente relevante que una empresa como esta desarrolle desde La Nucía conocimiento y software propio y trabaje para llevar estas tecnologías a aplicaciones concretas, desde la automatización industrial hasta la investigación, la logística o la educación” comentó Marián Cano.

Knoweats: referentes en alimentación cocinada

Marián Cano también ha visitado Knoweats Alimentación, empresa especializada en la elaboración y distribución de platos cocinados que busca facilitar el acceso a una alimentación tradicional y saludable mediante un modelo que combina la suscripción semanal con la compra puntual.

Desde sus instalaciones de La Nucía, la compañía cocina y envasa sus platos, que posteriormente distribuye a cualquier punto del territorio nacional mediante transporte refrigerado para garantizar el mantenimiento de la cadena de frío. La consellera de Industria ha puesto en valor la trayectoria de este proyecto empresarial, que desde su lanzamiento hace más de cinco años ha comercializado más de 300.000 platos y apuesta por una alimentación equilibrada y por el uso de materias primas locales y de temporada.

“Knoweats demuestra que la innovación también tiene mucho que aportar a un sector tan importante para la Comunitat Valenciana como la alimentación. Este es un buen ejemplo de cómo nuestras empresas pueden adaptarse a las nuevas necesidades de los consumidores sin perder de vista la calidad”, ha apostillado.