La Piscina Climatizada de La Nucía reabre este viernes 11 de septiembre con “puertas abiertas”

Este viernes 11 de septiembre la Piscina Climatizada de La Nucía reabre sus puertas tras una completa remodelación y modernización de sus instalaciones. Para esta reapertura se ha programado una jornada de “puertas abiertas” con diferentes actividades gratuitas y acceso a las piscinas y gimnasios, también gratuito. Todas las personas interesadas podrán utilizar las completas instalaciones de la Piscina Climatizada de La Nucía de forma gratuita. Además será el último día de inscripción gratuita y descuentos en la Piscina Climatizada.

Esta instalación deportiva está gestionada por la empresa Emtesport que ha realizado una gran inversión de 1,5 millones de euros para convertir la Piscina Climatizada de La Nucía en “nuevo espacio para el deporte, la salud y la convivencia”. El horario de esta primera jornada será de 7 de la mañana a 22 horas, que será el horario habitual de la Piscina Climatizada entre semana.

Marc Uris, director la Piscina Climatizada, Miguel Bou, coordinador Natación Piscina Climatizada y Bernabé Cano, alcalde de La Nucía, han realizado una invitación “a los nucieros y nucieras a visitar la Piscina Climatizada de La Nucía este viernes en su “reapertura” y jornada de puertas abiertas, para conocer de primera mano todas las mejoras realizadas en la instalación deportiva”. Toda la información está en página web: https://lanuciapiscina.es/

Completa remodelación y modernización

Los dos gimnasios han sido remodelados y modernizados, con nuevo material y maquinaria. El gimnasio del Pabellón está totalmente equipado con maquinaria de última generación que permite hacer “clases Hyrox-Hyatón” (nuevo deporte híbrido) y “Power Lifting” (levantamiento de pesas), mientras el otro gimnasio está en su recta final. También se ha renovado por completo y ampliado la sala de spinnig (ciclo Indoor) con nuevas bicicletas indoor, duplicando su espacio, con una gran pantalla, nueva climatización e iluminación. Las salas tatamis también han sido totalmente renovadas. Sin duda la actuación más importante ha sido la renovación al completo de la deshumificadora y climatización de la Piscina Climatizada,etc., así como conducciones, placas solares, y la mitad de la cubierta de la instalación, etc. También se han reparado los vasos de las dos piscinas, jacuzzis, zona spa y vestuarios.

Gimnasio piscina climatizada La Nucía | Onda Cero Marina Baixa

Más de 50 actividades semanales

Para este curso 2026-2027 la Piscina Climatizada de La Nucía ha diseñado una completa programación de actividades con 50 sesiones semanales: Ciclo Indoor, Power (Hyrox), Core training, Aquagym, Gimnasia Vital, Functional Training, Pilates Mat, HIIT, Espalda sana y movilidad, GAP…. Así como multitud de clases de natación para todos los niveles y edades

La instalación deportiva ya ha abierto inscripciones, para sus abonos y cursos de natación para la temporada 2026-2027, a través de su página web: https://lanuciapiscina.es/ y también físiscamente en la Piscina Climatizada

Renovación necesaria

“Después de 20 años de vida de la piscina necesitaba ese tipo de actuación de remodelación y modernización, con una gran inversión, para dar el mejor servicio a sus usuarios y usuarias. Este viernes 11 de septiembre será una realidad y podremos disfrutar todos y todas de la renovada Piscina con esta gran jornada de puertas abiertas. Animamos a todos los nucieros y nucieras y vecinos y vecinas de la comarca a visitar y disfrutar de nuevo de esta gran instalación deportiva” afirmó Bernabé Cano, alcalde de La Nucía