Villajoyosa renueva el alumbrado de la zona ajardinada de la calle 9 d’Octubre

El Ayuntamiento de Villajoyosa ha renovado el alumbrado de la zona ajardinada de la calle 9 d’Octubre, en el barrio de Poble Nou. La concejala de Escena Urbana, Ana Alcázar, explicó que “la actuación ha consistido en el cambio de 27 puntos de luz a led lo que permite mejorar la eficiencia energética y reduce el coste energético”.

El alumbrado renovado se sitúa en la zona ajardinada y permite además mejorar la visibilidad de los peatones de este barrio. “Con esta actuación unificamos la iluminación de esta zona con la del resto de parques de Villajoyosa en los que ya se han instalado estas luminarias”, indicó Ana Alcázar.

La Concejalía de Escena Urbana ha llevado a cabo la renovación de luminarias en diferentes zonas verdes y parques del municipio como las ubicadas en la avenida Varadero o en el Parque Botánico.

“Desde el departamento trabajamos durante todo el año para mejorar la iluminación de nuestras calles, unos trabajos que no solo mejoran la eficiencia energética, sino que también aportan seguridad a los vecinos de los barrios”, añadió la concejala del área.