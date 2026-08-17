Villajoyosa recibe una subvención de la Diputación para la elaboración de su IV Plan Municipal de Igualdad

La Diputación Provincial de Alicante ha concedido al Ayuntamiento de Villajoyosa una subvención destinada a la elaboración del IV Plan municipal de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres del Ayuntamiento (2026-2030). El importe es de 1.434,04 euros para sufragar las labores de diagnóstico y desarrollo del nuevo plan estratégico municipal.

La concejala de Servicios Sociales e Igualdad, Maite Sánchez, explicó que “el nuevo plan tomará el relevo del marco normativo anterior, aprobado en pleno municipal en enero de 2022, extendiendo su alcance y ámbito de actuación a la totalidad de la población del municipio —34.828 residentes (17.569 mujeres y 17.259 hombres)—“. La asistencia técnica y desarrollo metodológico del proyecto estará a cargo del equipo consultor externo Sequoia Pro, bajo la dirección técnica de Clara García Sanvicente, profesional especializada en sociología y políticas de igualdad. La edil del área indicó que “el proceso de elaboración del plan se vertebra en fases de trabajo participativas que incluyen grupos de discusión (focus groups); entrevistas y encuestas; y acciones a pie de calle”.

Tras el inicio de la formación del Grupo Motor y las reuniones técnicas de la Comisión de Igualdad, los trabajos de recogida de datos y análisis desembocarán en la redacción del informe de diagnóstico definitivo. Posteriormente, tras el periodo lectivo estival, la corporación municipal abordará la redacción e integración de las medidas estratégicas para someter el documento final a la aprobación del Pleno Municipal. La concejala Maite Sánchez apuntó que “con este impulso económico y técnico, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con la erradicación de las desigualdades de género y la consolidación de políticas públicas inclusivas en el ámbito local”