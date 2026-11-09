Villajoyosa lanza la campaña de Bono Consumo del 23 de noviembre al 9 de diciembre

El Ayuntamiento de Villajoyosa lanza una nueva edición de la campaña de Bono Consumo con el objetivo de incentivar las compras en los comercios locales. El programa de promoción comercial y apoyo a la economía municipal se desarrollará entre el 23 de noviembre y el 9 de diciembre.

La concejal de Comercio, Rosa Llorca, explicó que en esta edición “los ciudadanos podrán obtener un lote de cinco bonos de descuento, de 10 euros cada uno, que se podrán aplicar en compras mínimas de 20 euros en los establecimientos adheridos a la campaña”. La edil del área indicó que “las fechas elegidas son claves para desarrollar la iniciativa, ya que coinciden con hitos comerciales destacados como el Black Friday o el puente de diciembre, días en los que los consumidores aprovechan para realizar los preparativos de las compras de Navidad y Reyes”.

Esta campaña de 2026 cuenta con una inyección económica directa de 475.253 euros subvencionada por la Diputación Provincial de Alicante. Estos fondos “están destinados a reactivar las compras de proximidad y apoyar de forma directa al tejido comercial de Villajoyosa”, como recalcó la responsable del área, quien añadió que se emitirán bonos hasta agotar la partida presupuestaria.

La campaña está dirigida a toda la población mayor de 18 años empadronada en la localidad. Cada ciudadano podrá acceder a un paquete compuesto por cinco bonos de 10 euros cada uno, los cuales subvencionan el 50 % del importe de cada compra en los negocios participantes; es decir, por cada 20 euros de consumo en un establecimiento adherido, se canjea un bono de 10 euros.

La gestión telemática de los bonos se realizará de forma sencilla a través de la plataforma web oficial https://bonosconsum.villajoyosa.com/, donde únicamente será necesario aportar el DNI y completar la declaración responsable. En la misma página web se habilitará un mapa interactivo con la ubicación y datos de todos los establecimientos adheridos.

Para facilitar el uso de los recursos, la campaña se articulará en dos fases: la primera fase comenzará el 23 de noviembre a las 9:00 horas y estará activa hasta el 30 de noviembre a las 23:59 horas para la descarga e inicio de compras. A partir del 1 de diciembre, los bonos no consumidos caducarán y se pondrán nuevamente a disposición de los vecinos en una segunda fase, que se extenderá hasta el 9 de diciembre. “Estas dos fases nos permitirán optimizar el aprovechamiento de los recursos municipales y dar más oportunidades para que todos los vecinos puedan beneficiarse de estos descuentos”, destacó Llorca.

Con el propósito de eliminar la brecha digital y garantizar la equidad en el acceso, el Ayuntamiento ha destinado 35.000 euros de esta inversión para los mayores de 65 años, cuyos bonos no caducarán durante la campaña. Además, los días 24 y 25 de noviembre se prestará un servicio presencial extraordinario de ayuda, gestión e impresión de bonos en horario de 8:30 a 13:30 horas en las instalaciones de Vilamuseu.

Por su parte, los establecimientos comerciales del municipio pueden consultar las bases y formalizar su adhesión a través de la misma plataforma web a partir de este martes, 10 de noviembre. La Concejalía de Comercio pondrá también a disposición del sector un teléfono de atención directa para resolver dudas e incidencias técnicas a lo largo de toda la campaña.

La edil de Comercio concluyó destacando que “esta nueva campaña de bonos consumo pretende promover la economía local e incentivar a los vecinos a realizar sus compras en los establecimientos vileros, al tiempo que apoyamos a nuestras pymes, autónomos y comercios de barrio, fomentando el consumo de productos artesanales y de kilómetro cero”. Cualquier incidencia o solicitud de información en el 963162089 y a través del email vila-joiosa@bonosconsumo.es o comercio@villajoyosa.es