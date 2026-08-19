Villajoyosa invita de nuevo a los vecinos a recoger las aceitunas de los espacios públicos de la localidad

Los vecinos de Villajoyosa podrán recoger una temporada más las aceitunas de los olivares plantados en espacios públicos del municipio. La concejalía de Escena Urbana vuelve a lanzar esta campaña de recogida de aceitunas en olivos que plantados por la localidad y que cada año tiene una gran acogida entre los interesados.

Con esta iniciativa se pretende, por una parte, evitar que las olivas caigan al suelo y ensucien los parques y jardines del municipio y, por otra parte, incentivar a los ciudadanos con una actividad con la que pueden ayudar económicamente, puesto que pueden obtener grandes cantidades de aceitunas para consumo propio o para fabricar aceite en las almazaras de la zona.

Los vecinos empadronados “pueden solicitar una autorización municipal en la Oficina de Atención al Ciudadano, ubicada en la Casa de la Juventud, y por sede electrónica (https://villajoyosa.sedelectronica.es/catalog/t/68d9b6dc-ad18-425d-9319-b73b079f73f7), desde este jueves, 20 de agosto, hasta el 3 de septiembre, ambos inclusive”, explicó la concejala de Escena Urbana, Ana Alcázar.

Los requisitos son ser persona física y estar empadronado en Villajoyosa, para lo que habrá que presentar el DNI y el certificado de empadronamiento. Solo se otorgará una autorización por unidad familiar o domicilio.

La edil añadió que “al acabar la recogida, se debe dejar el espacio igual que se lo han encontrado al inicio de la actividad”. Los olivares se localizan tanto en los parques La Senda, Puntes del Moro, Gasparot, La Barbera, como en rotondas de Chocolates Valor, entrada al puerto, Damunt l’Horta, Paradís, Casino, así como en zonas ajardinadas del Aula de la Natura, Bol Nou, Creu de Pedra, Partidor de la Ermita, el Drago, plaza Nou d’Octubre, Llar del Pensionista, avenida Pianista Gonzalo Soriano, el acceso al hospital comarcal, el cauce del río Amadorio y frente colegio Hispanitat, entre otros.