Villajoyosa invertirá más de 70.000 euros en el seguimiento digital de su línea de costa

El Ayuntamiento de Villajoyosa pondrá en marcha un sistema de control digital para analizar la evolución de sus playas y el impacto del cambio climático en el litoral del municipio.

El consistorio licita un contrato para el suministro de herramientas digitales que permitirán realizar un seguimiento detallado de la línea de costa de La Vila Joiosa, cuantificando los efectos provocados por eventos climatológicos adversos y por el cambio climático, así como obtener datos sobre la situación de los recursos turísticos desde una perspectiva medioambiental.

Esta actuación, correspondiente a la número 4 del PSTD La Vila Joiosa, se enmarca dentro del proyecto de Diversificación de la oferta y gestión turística sostenible, incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU.

El seguimiento se realizará sobre las 13 playas del municipio mediante imágenes satelitales, que se recopilarán de forma periódica, al menos de manera trimestral. Gracias a este sistema, se podrá analizar la evolución del litoral y cuantificar el impacto de fenómenos extremos como las DANAs, cada vez más frecuentes.