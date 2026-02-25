Obras

La Nucía coloca la primera piedra de un parque comercial junto a la Ciudad del Deporte

El municipio de La Nucía ha iniciado las obras de “Porta Nucía”. El proyecto, con una inversión superior a los 20 millones de euros, reforzará la oferta comercial y contribuirá a la dinamización económica local

La Nucía

El futuro parque comercial contará con 10.000 metros cuadrados de superficie comercial distribuidos en varios locales adaptables a diferentes operadores. Además, dispondrá de un aparcamiento con capacidad para 400 vehículos, facilitando el acceso a visitantes y clientes.

La actuación, cuya finalización está prevista para el primer trimestre de 2027, albergará operadores de distintos sectores como deporte, supermercado, restauración y ocio, entre otros usos comerciales.

Durante el acto de colocación de la primera piedra, el alcalde de La Nucía, Bernabé Cano, destacó la importancia del proyecto para el municipio: “Este nuevo parque comercial ‘Porta Nucía’ es una inversión privada muy importante para La Nucía, ya que supondrá la apertura de nuevos comercios y tiendas en nuestro municipio, generando riqueza y puestos de trabajo, además de incorporar un hotel que completará nuestra oferta”.

