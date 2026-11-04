Villajoyosa invertirá 140.000 euros en la mejora del Sendero de la Colada de la Costa

El Ayuntamiento de Villajoyosa prevé invertir 140.000 euros en la adecuación de un tramo del Sendero de la Colada de la Costa, galardonado con el distintivo Sendero Azul, entre la playa del Torres y la cala Racó de Conill. La intervención abarca aproximadamente dos kilómetros de este itinerario litoral, que cuenta con un recorrido total de ocho kilómetros.

Los trabajos tienen como objetivo mejorar el itinerario existente, ordenando el tránsito peatonal y evitar la apertura de sendas alternativas, frenar la erosión del terreno y mejorar el drenaje de las aguas de lluvia. El proyecto también contempla recuperar la cubierta vegetal degradada y mejorar la seguridad y las condiciones de paso de los usuarios.

El Alcalde Marcos Zaragoza explicó que “el uso y el paso del tiempo han degradado algunas zonas del recorrido, lo que ha motivado esta actuación para adecuar el sendero y frenar la erosión”. El primer edil subrayó que “es prioritario proteger nuestro entorno natural a la vez que mejoramos la accesibilidad y seguridad de los usuarios”.

El concejal de Medio Ambiente y Playas, Carlos Soler, señaló que la intervención “permitirá mejorar la conservación de este tramo y proteger el entorno litoral, al tiempo que se facilitará un tránsito más seguro por el sendero”.

El proyecto se organiza en tres tramos e incluye la adecuación del firme con albero estabilizado. En el sector norte se sustituirán barandillas, se retirarán peldaños deteriorados, se repararán muros de mampostería y se ejecutará una canaleta de drenaje superficial. También se regularizará y compactará el terreno, se formarán rampas de albero y se sustituirán mesas de picnic y bancos por modelos de plástico reciclado.

En el tramo central se realizarán labores de desbroce, regularización y compactación del terreno, reparación de muros y ejecución de escalones de madera o piedra, además de incorporar mobiliario y arbolado autóctono. En el tramo final se renovarán barandillas, se acondicionarán las pendientes para evacuar el agua y se actuará sobre el firme, los muros, los escalones y el mobiliario, junto con nuevas plantaciones. La intervención incluye la retirada de farolas y cartelería en los tramos norte y final.

La restauración vegetal empleará especies mediterráneas como lentisco, albaida, romero, tomillo, lavanda y esparto, así como algarrobos, olivos y almendros. Estas plantaciones contribuirán a recuperar la vegetación de las zonas degradadas.

El Sendero Azul de la Colada de la Costa ha revalidado en 2026 esta distinción por tercer año consecutivo. El itinerario une las playas del Torres y la Cala siguiendo el trazado de una antigua vía pecuaria junto al mar. El recorrido se inicia en la torre funeraria de Sant Josep, bordea Racó de Conill y finaliza en la torre vigía de l’Aguiló.