Villajoyosa instala nuevos sistemas de telelectura en todos los contadores de agua de dependencias municipales

La Vila, tiene una población censada de cerca de 38.000 habitantes, dispone de una red de distribución de agua potable que garantiza el suministro de agua a un total de 26.959 usuarios, tanto públicos como privados. De todos ellos, un total de 246 unidades corresponden a suministros de agua municipales, que a partir de ahora contarán con un sistema de telelectura, a través de la empresa Aquambiente.

Contar con este sistema permite a gestores y usuarios tener acceso inmediato a los datos sobre el consumo de agua, comparativas, y alertas o notificaciones de situaciones anómalas, lo que permite trazar patrones, incrementar la conciencia sobre cómo utilizar el agua y motivar la adopción de prácticas más eficientes. Y estos sistemas, “proporcionan información precisa, accesible y verificable en tiempo real, lo que supone una mayor transparencia en el uso de este recurso en las dependencias municipales”. Los datos que se recogen se están integrando en la Plataforma Ciudad, dentro delámbito del proyecto Smart City.