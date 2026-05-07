La polémica por la Bandera Azul de la Cala de Finestrat vuelve a enfrentar a gobierno y oposición

El PSOE critica que el municipio lleve más de tres años sin recuperar este distintivo. Su portavoz, Juan Guillermo Algado, asegura que Finestrat “necesita gestión y no marketing” y denuncia retrasos en infraestructuras como el centro de día, el retén de Policía o el plan urbanístico. Además, reclama explicaciones sobre el impacto ambiental de la planta de tratamiento de residuos situada junto a la zona comercial de La Marina.

Desde el gobierno municipal responden que la Bandera Azul no se ha perdido porque no se ha solicitado, y destacan que la Cala cuenta con las certificaciones ISO 9001 de calidad, ISO 14001 de medio ambiente y la Bandera Qualitur. El portavoz municipal, Víctor Darío Llinares, acusa al PSOE de “confundir a la ciudadanía” y defiende la gestión local señalando proyectos en marcha como el instituto, nuevas infraestructuras y actuaciones de regeneración urbana.