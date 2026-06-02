Benidorm impulsa una nueva zona de sombra en la calle Periodista Emilio Romero

El Ayuntamiento de Benidorm ha comenzado las obras de creación de un equipamiento de sombras y refugio climático en la avenida del Periodista Emilio Romero, una actuación que fue adjudicada el pasado mes de mayo por la Junta de Gobierno Local. Esta intervención, que ha sido visitada por el concejal de Ciclo del Agua, José Ramón González de Zárate, que se incluye en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), Actuación 1-B ‘Refugio Climático y Plan de Sombras’ del plan ‘Benidorm Visión 360’. Los trabajos los ejecuta la empresa Veolia, con un presupuesto de 520.503,50 euros. El plazo de ejecución se ha establecido en tres meses, aunque se hará en dos fases y estará finalizada antes de acabar el año.

Como ya se avanzó, se trata de un proyecto que permitirá la transformación del tramo comprendido entre la Avenida de Alcoy y la Avenida del Mediterráneo, el más próximo a la playa de Levante, configurándolo como un espacio urbano de prioridad peatonal que mejore la conexión entre el frente litoral y el tejido urbano interior. “Y, además, todo ello dotado de infraestructuras para mitigar los efectos del calor, según ha señalado el concejal José Ramón González de Zárate.

La idea del proyecto, ha precisado el edil, es “la mejora del comportamiento climático en ese emplazamiento con la introducción de especies arbóreas, arbustivas y tapizantes que renaturalicen el entorno, mejoren el ecosistema urbano y la biodiversidad”. Además de la introducción de sombras, se incorporarán elementos de regulación hidrotérmica mediante la vaporización, al tiempo que se creará un área de juegos infantil. Igualmente, como complemento a la denominada ‘cúpula vegetal’, se plantea la introducción de elementos de sombra proyectada por pérgolas artificiales.