Villajoyosa inicia las obras del ascensor del CEIP Mare Nostrum

El Ayuntamiento de Villajoyosa ha iniciado actuaciones para mejorar la accesibilidad y los servicios en tres colegios públicos del municipio. En el CEIP Mare Nostrum ya están en marcha las obras para la instalación de un ascensor y se va a ejecutar la renovación de los aseos de infantil en el CEIP La Torreta y finalizar el vallado del colegio Poble Nou.

El Alcalde Marcos Zaragoza firmó el acta de inicio de obras en los tres centros junto a la concejala de Educación, Marisa Mingot, técnicos municipales y representantes de las empresas que van a realizar las obras.

El Alcalde Marcos Zaragoza indicó que “invertir en los colegios sigue siendo una prioridad de nuestro gobierno. Lo hemos hecho desde 2023 y vamos a hacerlo cada año. Y es una necesidad imperiosa que los colegios estén adaptados para todos los alumnos, pero también que tengan un buen mantenimiento para garantizar el buen funcionamiento de los mismos”.

En el caso del CEIP Mare Nostrum, se va a instalar un ascensor para mejorar la accesibilidad en el centro. Este colegio público, ubicado en el barrio del Pati Fosc, en la calle Beata Ángeles de San José, cuenta con planta baja y dos plantas más y no cuenta actualmente con ascensor. El Alcalde marcos Zaragoza indicó que “vamos a instalar un elevador para mejorar la accesibilidad del edificio y el día a día de los alumnos”. La actuación cuenta con una inversión de 67.797,43 euros con la que se instalará un ascensor sin cuarto de máquinas adosado a la fachada del edificio; en concreto, en la zona de acceso al hall en la fachada norte.

La concejala de Educación, Marisa Mingot, apuntó que “este ascensor es necesario y con esta obra cumplimos con un compromiso que adquirimos con este centro”.

El Ayuntamiento de Villajoyosa acomete además otras dos obras necesarias en dos centros escolares. Se trata de la rehabilitación de aseos de infantil en el CEIP Francisca Ruiz Miquel (La Torreta), con un presupuesto de 47.419,88 euros. La concejala de Educación explicó que “se acometerá la reforma integral de los aseos de la planta baja. Dado que el edificio cuenta con una antigüedad superior a 48 años, los trabajos modernizarán por completo este espacio”.

La actuación contempla redistribuir tabiques, sustituir los revestimientos de suelos y paredes, y se renovarán íntegramente las instalaciones de fontanería, electricidad, carpinterías y aparatos sanitarios.

Además, se realizará la reparación del vallado en el CEIP Poble Nou, con una inversión de 47.102,70 euros. La actuación contempla la finalización de la reparación y sustitución del cerramiento metálico perimetral del recinto. Los trabajos actuarán sobre los postes tubulares y los paneles de malla electrosoldada verde que delimitan el colegio sobre las muretas de hormigón armado, garantizando la máxima seguridad del alumnado.

El Alcalde Marcos Zaragoza apuntó que “tenemos claro que los colegios iban a ser una prioridad y es lo que llevamos haciendo cada año: comprobar necesidades y realizar inversiones para mejorar el día a día de alumnos y profesores”. El primer edil recordó que “en 2025 ya invertimos cerca de 360.000 euros en la mejora de colegios con obras importantes”.