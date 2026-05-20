Villajoyosa impulsa la inserción laboral de personas con problemas de salud mental

La Concejala de Servicios Sociales, Maite Sánchez, explicó que “tenemos un compromiso firme con la inclusión socio laboral. Con este programa se ha realizado la contratación de dos personas para ocupar puestos de trabajo en dependencias del Ayuntamiento durante nueve meses”.

Estas contrataciones se han realizado a través de una subvención del Programa ETRAME, una iniciativa de la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo de la Generalitat Valenciana, a través del servicio valenciano LABORA, destinada a fomentar la inserción de personas con especiales dificultades de acceso al mercado laboral.

El programa ETRAME busca facilitar oportunidades reales de empleo en el ámbito público local para personas que, encuentran barreras y prejuicios a la hora de buscar trabajo debido a su situación de salud mental.

La edil del área añadió que “el objetivo principal de esta acción es romper con la brecha laboral y promover la igualdad de oportunidades, ofreciendo estabilidad y autonomía a estas personas”.