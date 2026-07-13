Villajoyosa finaliza las obras de reurbanización de la calle Cervantes

El Ayuntamiento de Villajoyosa ha finalizado las obras de la calle Cervantes, unos trabajos que han permitido hacer esta vía accesible al paso peatonal y ampliar la red de carriles bici.

El Alcalde Marcos Zaragoza ha recepcionado los trabajos junto al concejal de Urbanismo, Pedro Ramis, técnicos municipales y representantes de la empresa adjudicataria de los trabajos.

El presupuesto de esta actuación ha sido de 644.370,99 euros.

El Alcalde Marcos Zaragoza explicó que la remodelación de la calle Cervantes “se ha centrado en la parte continua a la calzada de la antigua N-332, ahora calle Cervantes, donde se ha habilitado un nuevo trazado para peatones y bicicletas”. El primer edil añadió que se trata de “una obra importante con una importante inversión que ha ordenado ese vial que no era cómodo para los peatones”.

Marcos Zaragoza afirmó que, hasta ahora, “había una vaguada que impedía la conectividad de esa vía y no hacía cómodo el paso de personas”. Ahora “se ha dotado de árboles, de carril bici y de más luz; y se ha ordenado esta entrada o salida del municipio con una obra que era muy necesaria”.

El proyecto de “Acondicionamiento de la Mediana de la Calle Cervantes de Villajoyosa” se ha llevado a cabo en el margen sur de dicha calle, en el tramo comprendido entre la rotonda del Paradís hasta la futura rotonda de la avenida de Altea.

El concejal de Urbanismo, Pedro Ramis, apuntó que “se ha actuado en una superficie total de 6.000 metros cuadrados donde se han creado nuevas aceras peatonales de más de 6 metros de ancho junto al vial de servicio además de un carril bici de 2,70 metros; también se ha renovado el alumbrado y arbolado”.

Las obras también han actuado en el subsuelo para mejorar la red de drenaje existente con un nuevo colector para recoger las aguas de escorrentía que se acumulan en el cruce con la calle La Nucia.

El Alcalde Marcos Zaragoza indicó que “con esta actuación mejoramos una de las principales vías de entrada al municipio. A solo unos metros se está realizando una obra también importante para esta zona, los nuevos accesos al IES Marcos Zaragoza. Ambas actuaciones permitirán mejorar la movilidad y seguridad vial de este barrio”.

El primer edil añadió que, además, “se completa la red de carriles bici que tenemos en Villajoyosa. Con este nuevo espacio completamos el existente ya en la zona del Paradís”. Y avanzó que no será la única actuación en la calle Cervantes: “Ya estamos preparando el proyecto para actuar en la rotonda existente y así dejaremos toda esa zona arreglada”.