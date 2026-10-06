Villajoyosa estrena dos fuentes de agua potable refrigerada en primera línea de playa

Villajoyosa estrena dos nuevas fuentes de agua potable refrigerada en primera línea de playa. Una de ellas está ubicada en el parque de l’Ascensor dels Escuts y la otra entre la Senyoreta l’Hort y el parque Censal.

El Alcalde Marcos Zaragoza; el concejal de Ciclo de Agua, Pedro Ramis; el gerente de Veolia, Ciriaco Clemente; y el responsable de operaciones de Veolia, Vicente Sapena; han presentado este lunes esta iniciativa sostenible que se ha instalado de manos de la empresa concesionaria del servicio de agua potable y saneamiento en el municipio.

El Alcalde Marcos Zaragoza indicó que “con estas fuentes de agua potable facilitamos a la ciudadanía que pueda disponer de agua del grifo refrigerada y de calidad en dos de los espacios más concurridos del municipio. Es un pequeño gesto con el que podemos mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y visitantes”.

Marcos Zaragoza explicó que “esta iniciativa tiene como objetivo promover un consumo de agua más sostenible, a la vez que promovemos que la ciudadanía beba agua del grifo, que en Villajoyosa es de gran calidad, además de reducir el uso de plásticos de un solo uso y, por tanto, promovemos que se generen menos residuos”. El primer edil también hizo un llamamiento al civismo para conservar estas instalaciones en buen estado.

El concejal de Ciclo del Agua recalcó que “las dos fuentes se han instalado en dos ubicaciones con gran afluencia de paso de personas. Pedimos a la ciudadanía que las use y respete, además de que realicen un consumo responsable del agua”. Esta iniciativa “nos permite además ser respetuosos con el medio ambiente, al reducir el consumo de plásticos de un solo uso”.

Los surtidores de agua instalados tienen forma de grifo para rellenar vasos o botellas, como si fuera una fuente pública. Esta instalación enfría el agua para el consumo de las personas que transiten por la zona. Solo hay que colocar un vaso o botella en la fuente y llenarla a través del sensor instalado. Desde Veolia explicaron que el agua suministrada por estas fuentes es agua potable de la red pública, refrigerada y sometida a todos los controles sanitarios, al igual que el resto del agua del municipio.

El edil del área añadió que “esta iniciativa se suma a otras llevadas a cabo por el Ayuntamiento en los últimos meses para dotar a la ciudad de espacios más cómodos, saludables y adaptados a las altas temperaturas. Por ejemplo, la creación de zonas de sombra en el nuevo parque de Barberes o refugios climáticos, como los edificios municipales”.