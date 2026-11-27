El Ayuntamiento de Villajoyosa está inmerso en las obras de pavimentación de calzada y señalización del Sector Urbano PR-7 de Villajoyosa, urbanización Montesol. La actuación tiene como objetivo de mejorar el deterioro del firme actual y renovar la señalización, lo que incrementará el confort y la seguridad vial de vecinos y conductores.

El Alcalde Marcos Zaragoza, el concejal de Urbanismo Pedro Ramis, técnicos municipales y de la empresa que ejecuta los trabajos, Tizor Hormigones Y Asfaltos, S.L, acudieron a la zona a comprobar el avance de la obra. La actuación se licitó por 170.377 euros y se adjudicó finalmente por 109.045,2 euros.

El Alcalde Marcos Zaragoza indicó que “la renovación del pavimento y señalización de la urbanización Montesol era una demanda histórica de los residentes que llevan años reclamando contar con un firme en condiciones”.

La actuación abarca una superficie total de 6.300 metros cuadrados de calzada destinada al tráfico rodado además de la renovación de toda la señalización horizontal y vertical de la urbanización Montesol. En fases posteriores está previsto instalar el alumbrado público. La obra incluye el asfaltado de las calles además de reductores de velocidad en los pasos de peatones que permitirán mejorar la seguridad vial en una zona muy transitada. Además se renovará la señalización vertical, retirando las señales más antiguas y colocando nuevas; y se repintará por completo la señalización horizontal