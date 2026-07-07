Villajoyosa crea la Unidad de Respuesta Operativa de Seguridad (UROS) de la Policía Local

El Ayuntamiento de Villajoyosa crea la Unidad de Respuesta Operativa de Seguridad (UROS), un grupo policial de respuesta rápida ante las necesidades de la ciudadanía, además de ser versátil y flexible para atender las demandas actuales de la ciudad.

El Alcalde Marcos Zaragoza y el concejal de Seguridad Ciudadana, Jaime Santamaría, han presentado este martes esta unidad de la Policía Local en la Cespol. UROS está formada por 11 agentes y un oficial, además de contar con los medios materiales necesarios para dar una respuesta rápida a las situaciones que se den en el municipio.

El Alcalde Marcos Zaragoza explicó que “la seguridad ciudadana y contar con una Policía Local adecuada es clave en una ciudad como Villajoyosa, y dotar a este cuerpo policial de los mejores medios es uno de los objetivos que nos marcamos desde el inicio de legislatura”.

El Alcalde indicó que “estamos restructurando la Policía Local. La burocracia nos ha impedido ser más ágiles, pero los resultados se empiezan a ver. Hay 10 agentes más, en la RPT hemos creado 11 plazas más y vamos a seguir en este camino. Tenemos un intendente más en la plantilla, diez agentes que han pasado por el IVASPE y seguimos trabajando con intensidad. Esta es la prueba, una unidad nueva que se crea exclusivamente para la Seguridad Ciudadana”.

El primer edil añadió que “seguimos trabajando desde el Ayuntamiento porque el Gobierno de España nos ha abandonado con los recursos para la Guardia Civil. De 55 agentes solo hay 40, y deberían ser 80 porque también cubren la comarca. Lo que no hacen desde Madrid, nos toca hacerlo a nosotros con recursos propios”. Marcos Zaragoza añadió que “el Ayuntamiento y yo mismo estoy decidido a solventar en la medida de lo posible los pequeños problemas que hay en el municipio. Es complicado si no cambian las leyes, y en este país, hay que darles una vuelta de tuerca. Estaremos atentos a todo lo que se pueda cambiar y aportar desde el Ayuntamiento de Villajoyosa para tener más seguridad”.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Jaime Santamaría, añadió que “la creación de esta unidad especializada es clave para seguir atendiendo a los ciudadanos y ofrecer una respuesta rápida y eficaz ante los problemas de seguridad ciudadana con los que se pueden encontrar en el municipio”. Santamaría recalcó que “Villajoyosa es una ciudad costera con atractivo turístico durante todo el año, algo que hace que la población no pare de crecer llegando a casi 40.000 empadronados este año, además de la población flotante. Este crecimiento nos exige evolucionar y dotar a nuestra Policía Local de herramientas modernas para alcanzar un índice de seguridad óptimo, donde nuestros vecinos y visitantes tengan una máxima percepción de tranquilidad y cercanía con las fuerzas del orden”.

El concejal de Seguridad Ciudadana indicó que “esta unidad nace para dar cobertura específica tanto para mejorar la seguridad ciudadana como las necesidades operativas derivadas del gran volumen de eventos sociales y del incremento exponencial de la población durante la época estival”.

Actualmente la unidad UROS cuenta con 11 agentes y un oficial que garantizarán una disponibilidad inmediata y presencia policial las 24 horas del día, a los que se une la Unidad K9, de Policía Canina.

Carlos Mota, intendente de la Policía Local, indicó que “la demanda vecinal en un municipio como este, con más de 40.000 habitantes y una población que se triplica en verano, la respuesta a esa demanda es la creación de esta unidad, con el esfuerzo que se hace desde el Ayuntamiento”.

El responsable policial apuntó que “se van a iniciar las actuaciones que van a tener un resultado inmediato que redundará en la seguridad ciudadana”. Mora recordó que “habrá una formación continua de los agentes y la unidad UROS ya está operativa plenamente”.

Entre las funciones del grupo UROS estará garantizar el cumplimiento de la normativa municipal, de tráfico y de seguridad ciudadana, así como la colaboración en funciones de Policía Judicial y la realización de diligencias para prevenir delitos. Además, se realizarán tareas de patrullaje preventivo, el control del orden público en grandes eventos, la erradicación del consumo de alcohol por menores y el tráfico de drogas en la vía pública, operando mediante puntos de verificación planificados y el apoyo táctico de una unidad canina especializada. Asimismo, el grupo destaca por su labor de mediación en conflictos privados, la creación de planes de seguridad junto al tejido social y educativo local, el auxilio a la población en situaciones de catástrofe y el apoyo constante al resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Además, se incorporan dos guías caninos (K9) para prestar apoyo en tareas de detección de sustancias, seguridad y rescate. El concejal del área apuntó que “para garantizar la máxima operatividad, hemos dotado a este grupo policial equipamiento de protección especializado (cascos, escudos, arietes, material de control de vehículos) y vehículos específicos, como un furgón policial”.