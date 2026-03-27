Síndic de Barri

Villajoyosa continúa con la campaña Síndic de Barri este 2026

La Síndic de Barri Marisa Mingot se reúne con los vecinos en el Mercat Municipal

Onda Cero Marina Baixa

Villajoyosa |

Villajoyosa continúa con la campaña Síndic de Barri este 2026
Villajoyosa continúa con la campaña Síndic de Barri este 2026 | Onda Cero Marina Baixa

El Ayuntamiento de Villajoyosa continúa con la campaña Síndic de Barri este 2026. Este jueves, la concejala Marisa Mingot atendió a los vecinos de la zona río-ciudad que tiene asignada como síndica. La edil recabó las opiniones y propuestas que los residentes de este barrio le trasladaron sobre servicios o instalaciones.

Este encuentro se celebró en la plaza del Mercat Municipal donde la Síndic de Barri atendió “de tú a tú” a los ciudadanos que se acercaron a reunirse con ella. El equipo de Gobierno hará un análisis posterior de las mismas para incluirlas en actuaciones concretas o darles solución lo antes posible.

Marisa Mingot indicó que “estas reuniones nos permiten conocer qué preocupa a los vecinos además de explicarles las actuaciones que se harán en la zona para mejorar la vida de los ciudadanos”. La edil añadió que “todas las sugerencias que he recogido aquellos que se han acercado a este encuentro se trasladarán al resto de concejales de equipo de Gobierno para que se atiendan desde cada área concreta”.

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