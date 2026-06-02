L’Alfàs del Pi participará el 8 de junio en una jornada de Casa Mediterráneo sobre festivales y turismo

L’Alfàs del Pi participa en la programación de Casa Mediterráneo, en Alicante, con la celebración de una jornada centrada en la relevancia del cine, y en concreto, de ‘Los Festivales como motor turístico’, un foro que tendrá lugar el próximo lunes 8 de junio, a las 10:00 horas, en el que los directores de los certámenes de Elche, l’Alfàs y Alicante abordarán el debate desde una óptica técnica.

Con una trayectoria de 38 años, el Festival de Cine y Cortometrajes de l’Alfàs se presenta en Alicante, dentro de la programación cultural 2026 “con el objetivo de generar un espacio de reflexión en torno al papel estratégico que desempeñan los festivales de cine en la proyección cultural de los territorios y en el impulso del turismo”, ha manifestado el alcalde, Vicente Arques. Haciendo hincapié en el impacto que ha tenido el Festival de Cine de l’Alfàs del Pi en el posicionamiento turístico del municipio. “El Festival de Cine ha sido y sigue siendo uno de los principales reclamos turísticos de nuestro municipio. Durante casi cuatro décadas ha contribuido a proyectar la imagen de l’Alfàs como un destino abierto a la cultura, generando actividad económica, atrayendo visitantes y situándonos en el mapa cinematográfico nacional”.

El apoyo supranacional recibido desde su nacimiento ha sido una pieza clave, por eso Generalitat y Diputación participarán también el próximo lunes en la jornada que comenzará a las 10:00 horas. Tras la recepción de invitados, tendrá lugar la mesa redonda ‘Los Festivales como motor turístico’, en la que participarán Luis Larrodera, director del Festival de Cine de l’Alfàs del Pi; Alejandro Cano, director del Festival Internacional de Cine Independiente de Elche; y Vicente Seva, director del Festival de Cine de Alicante. La clausura correrá a cargo del presidente de la Diputación de Alicante, Antonio Pérez Pérez, prevista para las 11:00 horas.

Arques ha remarcado que este tipo de foros permiten revalorizar el trabajo realizado, durante décadas, por festivales que han sabido evolucionar y mantenerse en primera línea.