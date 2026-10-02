Villajoyosa completa la digitalización de su fondo histórico de libros de plenos municipales

El Archivo Municipal de Villajoyosa ha completado la digitalización de los libros del plenario municipal manuscritos que se conservan en el municipio, con una inversión de 2.998,38 euros.

Esta actuación ha recibido una subvención para parte de los trabajos de 1.784,55 euros de la Diputación de Alicante, en el marco de su convocatoria anual de subvenciones para la digitalización de fondos documentales de ayuntamientos de hasta 50.000 habitantes con servicio de archivo.

Los trabajos han consistido en la digitalización de los libros de plenarios municipales que comprenden el periodo comprendido entre 1942 y 1991, es decir, los últimos años en que estos se escribieron de manera manual. A estos se han sumado los libros de padrón municipal de los años 1945, 1950, 1955 y 1960.

El Alcalde Marcos Zaragoza explicó que “el estudio y el trabajo de digitalización hecho es importante para estudiar estos periodos de la historia de Villajoyosa y conocer cómo ha sido la transformación social y económica de la ciudad”.

El primer edil indicó que “con esta actuación se procede a incrementar las medidas de protección de la información comprendida en los citados libros, básica y fundamental para el estudio de la historia del municipio y su vecindario, a la vez que se posibilita el acceso a la misma a través de los canales digitales”. La siguiente fase consistirá en “poder hacer accesible esta información digital a la ciudadanía para su consulta digital”.

En la actualidad, al Archivo Municipal tiene un gran volumen de documentación municipal digitalizada que se extiende a las series de libros de Deliberaciones Municipales (1709-1758), Plenario Municipal (1862-1863, 1868-1991), libros Corned de contabilidad municipal (1709-1760), grandes pergaminos (1443-1625), apoques (1525-1607), Hospital de pobres (1669-1789), Junta Municipal (1902-1924), Comisión Municipal Permanente (1924-1931) y libros de Amillarament (1990).

El Alcalde Marcos Zaragoza añadió que “el Ayuntamiento mantiene su compromiso de seguir con estos trabajos de digitalización sobre el resto de la documentación del Archivo Municipal, una tarea necesaria para garantizar la preservación y consulta del rico patrimonio documental de Villajoyosa"