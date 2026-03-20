CULTURA

Villajoyosa abre el plazo de inscripción para participar en su III Feria del Libro

Autores y librerías ya pueden inscribirse, del 23 al 31 de marzo, para formar parte de este evento cultural que se celebrará el próximo 23 de abril con motivo del Día Internacional del Libro

Onda Cero Marina Baixa

Villajoyosa |

Villajoyosa celebra el Día del Libro el 23 de abril
Villajoyosa celebra el Día del Libro el 23 de abril | Onda Cero Marina Baixa

Villajoyosa celebrará el próximo 23 de abril el Día Internacional del Libro con la organización de la tercera edición de la Feria del Libro, una iniciativa cultural que convertirá al municipio en un punto de encuentro para autores, librerías y lectores.

El Ayuntamiento ha abierto ya el plazo de inscripción para todas aquellas personas interesadas en participar como expositoras. Las solicitudes podrán realizarse a través de un formulario disponible en los perfiles oficiales municipales, accesible mediante enlace y código QR, desde el 23 hasta el 31 de marzo.

Además, la jornada contará con actividades dirigidas al público familiar, en un día en el que los libros serán los grandes protagonistas.

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