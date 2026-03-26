Villajoyosa celebra 725 años de historia con un mural conmemorativo

Villajoyosa conmemora el 725 aniversario de su fundación como ciudad con la inauguración de un mural en el Chalé Centella, ubicado en la céntrica calle Colón.

La obra, del artista local Juan Aragonés, recoge un fragmento de la Carta Pobla, el documento fundacional que el almirante Bernat de Sarrià entregó a la ciudad para establecer los límites del municipio, así como los derechos y deberes que correspondían a los pobladores. Además, recoge el logo oficial de esta conmemoración del 275 aniversario que se celebró en 2025; y un dibujo que simula la antigua muralla y la ciudad de aquella época.

El Alcalde Marcos Zaragoza, junto a la concejala de Cultura, Marisa Mingot, y la concejal de Patrimonio Histórico, Rosa Llorca, acudieron a este punto de la calle Colón junto al artista para conocer los detalles de la obra ya acabada. “Villajoyosa es hoy en día la ciudad que es gracias a sus antiguos pobladores y a su Carta Pobla”, indicó el Alcalde Marcos Zaragoza, quien añadió que “una efeméride tan importante como el 725 aniversario de la fundación como municipio no podía ser solo una efeméride puntual, sino que teníamos que darle un lugar en las calles para que recordemos lo recordemos siempre y se lo mostremos a aquellos que nos visitan”.

La concejala de Cultura explicó que “este recuerdo al 725 aniversario de la fundación de la ciudad nos permitirá recordar esta efeméride para siempre”.