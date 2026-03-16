Villajoyosa avanza con la Generalitat en la protección y difusión de su patrimonio cultural

El Ayuntamiento ha mantenido en València una reunión de trabajo con la directora general de Patrimonio Cultural, Blanca Camarena, para abordar diversos proyectos vinculados a la conservación y difusión del patrimonio del municipio.

Entre los asuntos tratados destaca el impulso a la investigación del pecio Bou Ferrer, tras la concesión de una subvención del Plan Restaura 2025 de la Generalitat Valenciana, que permitirá recuperar la continuidad de los trabajos científicos y reactivar el programa de visitas al yacimiento.

La reunión también ha servido para avanzar en la coordinación institucional sobre la exposición permanente de Vilamuseu y para revisar el estado de las Termas públicas de Allon, trasladando a la Dirección General el trabajo desarrollado por el Ayuntamiento en

las últimas fases para impulsar este proyecto arqueológico y su integración en el sistema patrimonial de la ciudad. En cuanto al proyecto de declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) del Desembarc, la Dirección General ha valorado positivamente que el Ayuntamiento esté trabajando para dar cumplimiento a todos los trámites y documentación pertinente para preparar su presentación a la Asociación Santa Marta y al conjunto de la ciudadanía. Ayuntamiento y Dirección General han acordado mantener un seguimiento técnico del conjunto de asuntos tratados, con el objetivo de concretar próximos hitos y asegurar avances verificables en cada una de las líneas de trabajo.