El Pleno de Villajoyosa ha dado luz verde este lunes al presupuesto municipal de 2027 que asciende a 62.814.442,19 euros y en el que se incrementan las partidas destinadas a los servicios y la atención directa a la ciudadanía. En ese importe se incluyen 9.419.273,04 euros de las inversiones plurianuales previstas en la operación de crédito aprobada el pasado año.

La propuesta ha sido aprobada con los votos a favor del gobierno local y Gent per La Vila y la abstención de PSOE, Compromís y Vox. En la misma se incluían los presupuestos de los dos organismos autónomos, el OAL Hospital Asilo Santa Marta y la OAL Fundación Pública Parra-Conca. En el primer caso el importe asciende a 3.532.098,02 euros, de los que el Ayuntamiento aporta 3.041.694,71 euros (1,42 millones de recursos propios, un 19 % más; y 1,62 millones de la Generalitat); y en el segundo a 2.982.824,10 euros.

El Alcalde Marcos Zaragoza explicó que “se han aprobado cuatro presupuestos de cuatro esta legislatura en tiempo y forma. Es el documento más importante de cualquier administración porque sin el presupuesto es imposible llevar a cabo proyectos ni la estrategia de ciudad que nos hemos marcado, incluido la posibilidad de hacer inversiones”. El primer edil recalcó que “es el último presupuesto que aprobará esta corporación y repito que es el documento más importante en la vida de una población”.

El concejal de Hacienda, Paco Buigues, indicó que el grueso del presupuesto de 2027 que corresponde al día a día, es decir, el gasto ordinario, se incrementa un 5,535 % respecto a 2026, pasando de 50.652.941,39 euros a 53.455.169,15 euros en 2027.

El presupuesto de 2027 de limpieza y basura asciende a 7,44 millones de euros. El contrato de recogida supone 2,50 millones y la limpieza de calles, a 2,42 millones. En materia de seguridad, La Policía Local cuenta con un presupuesto de 6,36 millones euro, que incluyen 275.000 euros para refuerzos de plantilla y 90.000 euros para vehículos nuevos.

El nuevo contrato de zonas verdes y arbolado sube a 1,87 millones mientras que para la gestión de playas se destina un presupuesto de 348.000 euros para socorrismo, 300.000 euros para limpieza y 50.000 euros para balizamiento.

Las partidas destinadas a Servicios sociales y mayores superan por primera vez los 10 millones euros. La ayuda a domicilio sube a 315.000 euros, la atención temprana cuenta con 461.692 euros y hay 250.000 euros en ayudas a familias vulnerables.

En Cultura, deporte, fiestas y juventud, 330.200 euros se destinan a ayudas a clubes, 45.000 euros nuevos para las comisiones de fiestas de los barrios y el programa de juventud que crece un 45 %.

En Educación, se presupuestas 555.619 euros para el mantenimiento de los colegios, 140.000 euros para transporte escolar y 15.000 euros en becas. En 2027 se aplica al completo la carrera profesional de la plantilla (1,32 millones).

Sobre la previsión de participación en los Tributos del Estado del año 2027, se ha producido un incremento de un 10,16 %, alcanzando los 20.102.976,81 euros. Las cuentas municipales se reducen un 15,06 % respecto a 2026 (-11.138.191,20 euros) debido a que en el de 2026 se incluyó contablemente la totalidad de las inversiones plurianuales que se financian con un préstamo a largo plazo y que ascienden a 23.299.692 euros. Para el presupuesto del próximo año, se ha consignado el importe que se ejecutará en 2027: 9.419.273,04 euros de ese plan de inversiones.

El Alcalde Marcos Zaragoza destacó las inversiones reales que se van a realizar en 2027 en el municipio. De los 11.017.185,27 euros presupuestados para proyectos, 9.359.273,04 euros corresponden a los financiados mediante la operación de crédito y 1.657.912,23 a través de recursos municipales. Entre ellos destaca la nueva Casa de la Música (2.375.000 euros); Colector de Refoio (2.366.820,47 euros); urbanización de los Accesos al IES Marcos Zaragoza (1.528.956 euros); urbanización del Polígono PP-4 (1.510.000 euros); acceso Puerto Noreste (950.000 euros); plan Director de Iluminación y Eficiencia Energética (400.000 euros); y urbanización Montiboli (228.496,57 euros).

Además se realizarán inversiones en Patrimonio (753.427 euros); renovación de vehículos de la Policía Local (90.000 euros); o inversiones arqueológicas (PEPCCH) en Patrimonio Histórico (177.607,52 euros).

El concejal de Hacienda explicó que el presupuesto para el ejercicio 2027 cuenta con el informe favorable de la Intervención municipal que garantiza el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria y de la sostenibilidad financiera.