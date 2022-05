Vilamuseu, incluido en una ruta arqueológica inclusiva de la provincia de Alicante

La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunitat Valenciana ha diseñado una Ruta Arqueológica inclusiva de la provincia de Alicante en la que ha incluido la visita a Vilamuseu.

La inclusión en esta Guía servirá para que los turistas con discapacidad, sus familias, acompañantes y amigos que viajan con ellos, conozcan al detalle toda la oferta accesible de Vilamuseu, reconocido como museo de referencia internacional en diseño universal, que le ha valido por dos veces el prestigioso Premio Internacional de Mejores Prácticas de la Design for All Foundation y el Silver Award de la International Association for Universal Design IAUD.

El edil de Partrimonio Histórico Xente Sebastià afirma que "el ‘referente’ de inclusión de Vilamuseu es la persona responsable de la aplicación de este eje transversal a todas las actividades e instalaciones de los museos y monumentos municipales, pero también son ejes transversales de Vilamuseu la sostenibilidad, la participación ciudadana, el desarrollo local o la calidad, entre otros”.

La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunitat Valenciana es una ONG sin ánimo de lucro cuyo principal objetivo es la promoción y defensa de los derechos de las personas con discapacidad física y orgánica y la mejora de su calidad de vida.